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Espreso.tvОбществоВ США госпитализировали 39-го президента

В США госпитализировали 39-го президента


фото: reuters
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления, вызванного недавним падением

Об этом сообщает пресс-служба Центра Картера.

"Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября. - Ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений", - говорится в заявлении.

Процедура назначена на утро 12 ноября.

В центре уточнили, что состояние Картера удовлетворительное, с ним находится его жена.

Три недели назад, 22 октября, Картер попал в больницу для обследования и лечения "небольшого перелома костей таза".

1 октября 2019 г. Джимми Картеру исполнилось 95 лет.

39-й президент США стал первым американским президентом, который достиг этого возраста.

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