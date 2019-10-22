В США госпитализировали бывшего президента

22 октября, 2019, 17:30

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после падения в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия

Как сообщает CNN, 95-летний политик был госпитализирован в медицинский центр Фиби Самтер для обследования и лечения "небольшого перелома костей таза".

"Он находится в хорошем настроении и с нетерпением ожидает выздоровления", - сказала спикер Центра Картера Дина Конгилео.

Две недели назад Картер упал в своем доме и ударился головой. В результате ему наложили 14 швов на лбу.

1 октября 2019 года Джимми Картеру исполнилось 95 лет.

39-й президент США стал первым американским президентом, который достиг этого возраста.