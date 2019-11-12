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Espreso.tvОбществоВ НАБУ рассказали о задержании в Офисе президента

В НАБУ рассказали о задержании в Офисе президента

12 ноября детективы разоблачили и задержали по подозрению в получении взятки группу людей, среди которых - сотрудница Офиса президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ зафиксировали вымогательство взятки в размере $300 тыс. за содействие в назначении в руководство НАК "Нафтогаз Украины".

Руководительницу одного из департаментов Офиса президента и ее сообщницу - экс-заместителя Министра культуры Украины (2011 г.) - задержали непосредственно после получения первого транша взятки.

Люди задержаны. Сейчас осуществляются следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

  • В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали задержание Национальным антикоррупционным бюро Светланы Кондзели, директора одного из департаментов ОП.
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