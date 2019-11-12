"Нет "своих" и "чужих": в Офисе президента отреагировали на задержание директора департамента
12 ноября, 2019, 20:25
В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали задержание Национальным антикоррупционным бюро Светланы Кондзели, директора одного из департаментов ОП
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасные для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении
В ОПУ уточнили, что "все подробности в НАБУ".
- Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в $150 тысяч директора Департамента общественной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Этот человек работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года.
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