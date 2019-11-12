"Нет "своих" и "чужих": в Офисе президента отреагировали на задержание директора департамента

12 ноября, 2019, 20:25

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали задержание Национальным антикоррупционным бюро Светланы Кондзели, директора одного из департаментов ОП

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасные для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении

В ОПУ уточнили, что "все подробности в НАБУ".