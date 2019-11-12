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Espreso.tvОбществоВ Минсоцполитики предупредили о возможных ошибках при начислении субсидий в связи с новым механизмом

В Минсоцполитики предупредили о возможных ошибках при начислении субсидий в связи с новым механизмом


фото: ukranews
С ноября 2019 г. украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий. Это связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 г.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Напомним, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО Сбербанк для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма)", - сказано в сообщении.

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта).

В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг Ощадбанк (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначисленная в следующем месяце", - добавили в министерстве.

 

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