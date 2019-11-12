В Минсоцполитики предупредили о возможных ошибках при начислении субсидий в связи с новым механизмом
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"Напомним, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО Сбербанк для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма)", - сказано в сообщении.
Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта).
В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг Ощадбанк (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).
"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначисленная в следующем месяце", - добавили в министерстве.
- Напомним, 7 ноября в Минсоцполитики презентовали новый механизм начисления льгот .
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