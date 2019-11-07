В Минсоцполитики презентовали новый механизм начисления льгот
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV после брифинга в Министерстве социальной политики.
В частности, отныне он будет проходить в двух формах: безналичной через Сбербанк или наличной (деньги можно получить "на руки", написав соответствующее заявление).
"Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер платежки - без учета льгот и субсидий. Параллельно с этим соответствующие средства будут перечисляться или на их аккаунт в Сбербанке, или на другой банк или Укрпочту, если они обратились в орган соцзащиты по получению соответствующих выплат в наличной форме. После этого льготник ежемесячно будет от банка получать смс-сообщения о том, какая сумма льгот ему начислена и как произошли взаиморасчеты между банком и поставщиками услуг", - пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко, передает пресс-служба.
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