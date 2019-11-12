Суд РФ вынес приговоры шести крымским татарам от 8 до 19 лет колонии строгого режима
12 ноября, 2019, 10:57
12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает "Крым.Реалии"
Согласно решению суда:
- Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения,
- Инверт Бекиров получил 18 лет,
- Эмир-Усеин Куку - 12 лет,
- Вадим Сирук - 12 лет,
- Арсен Джеппаров - 7 лет
- Рефат Алимов - 8 лет.
Отмечается, что отбывать эти сроки они в колонии строгого режима.
Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
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