Суд РФ вынес приговоры шести крымским татарам от 8 до 19 лет колонии строгого режима

12 ноября, 2019, 10:57

12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает "Крым.Реалии"

Согласно решению суда:

Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения, Инверт Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет Рефат Алимов - 8 лет.

Отмечается, что отбывать эти сроки они в колонии строгого режима.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".