СБУ взялась за российского пропагандиста Соловьева, - Гончаренко

12 ноября, 2019, 14:19

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Откроется два уголовных производства, досудебное расследование которых осуществляется следователями отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, он чуть ли не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ ", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее Гончаренко показывал , как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева.