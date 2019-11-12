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Espreso.tvОбществоСБУ взялась за российского пропагандиста Соловьева, - Гончаренко

СБУ взялась за российского пропагандиста Соловьева, - Гончаренко

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Откроется два уголовных производства, досудебное расследование которых осуществляется следователями отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, он чуть ли не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ ", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее Гончаренко показывал , как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева.

  • Владимир Рудольфович Соловьев - главный пропагандист Кремля, российский телеведущий, член российской политической партии "Единая Россия". Он известен своими антиукраинскими высказываниями.

 

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