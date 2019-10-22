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Espreso.tvОбществоГончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева

Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Владимира Соловьева

Об этом Гончаренко заявил в видео, которое выложил в YouTube.

"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию", - сказал Гончаренко.

Гончаренко отметил, что находился в Италии на международной конференции, которую проводил фонд Конрада Аденауэра. Неподалеку от места проведения конференции находится имение Соловьева.

Гончаренко расклеил в районе виллы открытки на стенах с надписью "Wanted". Также он требует начать следствие против Соловьева и запретить ему въезд в ЕС.

 

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