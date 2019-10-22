Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева

22 октября, 2019, 10:27

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Владимира Соловьева

Об этом Гончаренко заявил в видео, которое выложил в YouTube.

"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию", - сказал Гончаренко.

Гончаренко отметил, что находился в Италии на международной конференции, которую проводил фонд Конрада Аденауэра. Неподалеку от места проведения конференции находится имение Соловьева.

Гончаренко расклеил в районе виллы открытки на стенах с надписью "Wanted". Также он требует начать следствие против Соловьева и запретить ему въезд в ЕС.