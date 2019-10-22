Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Соловьева
22 октября, 2019, 10:27
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Владимира Соловьева
Об этом Гончаренко заявил в видео, которое выложил в YouTube.
"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию", - сказал Гончаренко.
Гончаренко отметил, что находился в Италии на международной конференции, которую проводил фонд Конрада Аденауэра. Неподалеку от места проведения конференции находится имение Соловьева.
Гончаренко расклеил в районе виллы открытки на стенах с надписью "Wanted". Также он требует начать следствие против Соловьева и запретить ему въезд в ЕС.
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