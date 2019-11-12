Россия призвала Украину продлить закон об особом статусе ОРДЛО

12 ноября, 2019, 19:41

Российская Федерация призывает продлить закон об особом статусе Донбасса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам главы российской делегации в Минске Бориса Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса нужно его прописать в Конституции.

"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера". А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не был введен в действие.

В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года.