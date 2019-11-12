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Espreso.tvОбществоРоссия призвала Украину продлить закон об особом статусе ОРДЛО

Россия призвала Украину продлить закон об особом статусе ОРДЛО

Российская Федерация призывает продлить закон об особом статусе Донбасса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам главы российской делегации в Минске Бориса Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса нужно его прописать в Конституции.

"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера". А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не был введен в действие.

В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

  • Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что не видит оснований для проведения в ближайшие 2-3 года выборов в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
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