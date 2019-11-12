Россия призвала Украину продлить закон об особом статусе ОРДЛО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По словам главы российской делегации в Минске Бориса Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса нужно его прописать в Конституции.
"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера". А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов.
Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не был введен в действие.
В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
- Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что не видит оснований для проведения в ближайшие 2-3 года выборов в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
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