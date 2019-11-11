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Espreso.tvОбществоРаботники НАБУ пришли в "Райффайзен Банк", хотят задержать главу правления, - СМИ

Работники НАБУ пришли в "Райффайзен Банк", хотят задержать главу правления, - СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро сейчас находятся в "Райффайзен Банке", чтобы задержать главу правления Александра Писарука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Писарук занимал должность первого заместителя главі Национального банка Украины с июля 2014 по декабрь 2015 года. С октября 2010 года он был региональным руководителем ING корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

20 августа этого года наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.

 

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