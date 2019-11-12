Помпео назвал противодействие России в Украине и Сирии "основной миссией" США
12 ноября, 2019, 16:12
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии
Об этом он сказал во время выступления в Южной Каролине, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии, - ред.) и достичь целей везде, где мы можем обнаружить вмешательство России", - сказал он.
Однако, по словам Помпео, необходимо найти сферы, где США смогут "сотрудничать с Россией".
Ранее Помпео подчеркнул, что нынешняя администрация США, в отличие от предшественников, предоставляет Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.
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