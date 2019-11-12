Помпео назвал противодействие России в Украине и Сирии "основной миссией" США

12 ноября, 2019, 16:12

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии

Об этом он сказал во время выступления в Южной Каролине, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии, - ред.) и достичь целей везде, где мы можем обнаружить вмешательство России", - сказал он.

Однако, по словам Помпео, необходимо найти сферы, где США смогут "сотрудничать с Россией".

Ранее Помпео подчеркнул, что нынешняя администрация США, в отличие от предшественников, предоставляет Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.