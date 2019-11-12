США дали Украине настоящее оружие для борьбы с россиянами, - Помпео
12 ноября, 2019, 10:32
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США дают Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией
Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.
Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет "привести к страданиям" украинским народ.
"Предыдущая администрация решила этого не делать [не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии]. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли бороться с россиянами", - сказал госсекретарь.
Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.
Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.
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