США дали Украине настоящее оружие для борьбы с россиянами, - Помпео

12 ноября, 2019, 10:32

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США дают Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией

Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет "привести к страданиям" украинским народ.

"Предыдущая администрация решила этого не делать [не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии]. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли бороться с россиянами", - сказал госсекретарь.

Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.

Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.