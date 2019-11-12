Климкин: Желание Кремля играть с псевдоформулой Штайнмайера было и есть

12 ноября, 2019, 22:35

Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены, считает Климкин

Об этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

"Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены. Их собственно не было. Желание Кремля поднимать ставки, играть на эмоциях, поляризовать общество, давить по газу, играть с псевдоформулой Штайнмайера: все это было и есть. Условия - выдумка, чтобы ослабить наши позиции: из-за их выполнения", - написал Климкин.

Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены. Их собственное не было. Желание Кремля поднимать ставки, играть на эмоциях, поляризовать общество, давить по газу, играть с псевдоформулою Штайнмайера: все это было и есть. Условия-выдумка, чтобы ослабить наши позиции: за их выполнение - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 12, 2019