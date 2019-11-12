Климкин: Желание Кремля играть с псевдоформулой Штайнмайера было и есть
12 ноября, 2019, 22:35
Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены, считает Климкин
Об этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.
"Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены. Их собственно не было. Желание Кремля поднимать ставки, играть на эмоциях, поляризовать общество, давить по газу, играть с псевдоформулой Штайнмайера: все это было и есть. Условия - выдумка, чтобы ослабить наши позиции: из-за их выполнения", - написал Климкин.
Забавно слышать, что условия Нормандской встречи выполнены. Их собственное не было. Желание Кремля поднимать ставки, играть на эмоциях, поляризовать общество, давить по газу, играть с псевдоформулою Штайнмайера: все это было и есть. Условия-выдумка, чтобы ослабить наши позиции: за их выполнение- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 12, 2019
- Напомним, что пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что выполнены все условия для проведения саммита в так называемом нормандском формате.
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