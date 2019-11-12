Депортированній Анкарой террорист "ИГ" застрял в "мертвой зоне" между Турцией и Грецией
Об этом сообщает Телеграмм-канал Усы Асада, который ведет эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.
Депортированный Турцией мужчина воевал в рядах "Исламского государства" в Сирии. Его схватили турецкие военные во время вторжения на северо-восток страны в октябре.
Когда американца привезли для депортации в аэропорт, из Вашингтона пришел указ не пускать его на борт.
Тогда турецкая сторона решила депортировать его в ближайшую Грецию. Привезли на границу к КПП "Эврос", но там греки отказались принимать боевика "ИГ", отправив его обратно в Турцию.
В свою очередь, турки не принимают его обратно, заявив, что они уже депортировали его. Со своей стороны, Греция считает, что не принимала ИГИЛовца, а значит он - на ответственности Анкары.
Между тем, мужчина несколько часов бродит в буферной пограничной зоне, пытаясь докричаться до тех или иных пограничников.
Стоит отметить, что в ближайшую неделю Турция планирует депортировать еще 11 французов и 14 немцев.
Турция в понедельник начала депортировать иностранных боевиков "ИГ" в их страны и заявила, что депортировала гражданина США.
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