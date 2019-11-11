Турция начала высылать иностранных боевиков "ИГ" в США и Европу

11 ноября, 2019, 15:01

Турция заявляет о начале репатриации в США и страны Европы иностранных бойцов террористической группы "Исламское государство", содержащихся под стражей после их захвата в Сирии

Об этом сообщает The Guardian.

"Представитель министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы заявил в понедельник, что один гражданин США уже репатриирован, а 14 ноября должны быть вывезены семь граждан Германии", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, завершилась подготовка к депортации двух ирландцев, 11 французов и трех датчан.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на прошлой неделе заявил, что Анкара начнет отправлять боевиков ИГИЛ обратно в свои страны с понедельника, даже если их лишат гражданства. Он отметил, что Турция не является "отелем" для иностранных джихадистов.

Турция намерена репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых будут отправлены в страны Европейского Союза.

Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.