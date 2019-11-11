 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТурция начала высылать иностранных боевиков "ИГ" в США и Европу

Турция начала высылать иностранных боевиков "ИГ" в США и Европу

Турция заявляет о начале репатриации в США и страны Европы иностранных бойцов террористической группы "Исламское государство", содержащихся под стражей после их захвата в Сирии

Об этом сообщает The Guardian.

"Представитель министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы заявил в понедельник, что один гражданин США уже репатриирован, а 14 ноября должны быть вывезены семь граждан Германии", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, завершилась подготовка к депортации двух ирландцев, 11 французов и трех датчан.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на прошлой неделе заявил, что Анкара начнет отправлять боевиков ИГИЛ обратно в свои страны с понедельника, даже если их лишат гражданства. Он отметил, что Турция не является "отелем" для иностранных джихадистов.

Турция намерена репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых будут отправлены в страны Европейского Союза.

Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать