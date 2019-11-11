Турция начала высылать иностранных боевиков "ИГ" в США и Европу
Об этом сообщает The Guardian.
"Представитель министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы заявил в понедельник, что один гражданин США уже репатриирован, а 14 ноября должны быть вывезены семь граждан Германии", - говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, завершилась подготовка к депортации двух ирландцев, 11 французов и трех датчан.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на прошлой неделе заявил, что Анкара начнет отправлять боевиков ИГИЛ обратно в свои страны с понедельника, даже если их лишат гражданства. Он отметил, что Турция не является "отелем" для иностранных джихадистов.
Турция намерена репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых будут отправлены в страны Европейского Союза.
Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.
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