Автовокзал, ЦНАП и здания отдыха водителей: Криклий рассказал о реконструкции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
12 ноября, 2019, 10:01
На админграницах с Крымом идет реконструкция контрольных пунктов въезда-выезда
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в facebook.
"Хронология строительства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Начали в начале октября, а уже 15 ноября будут сданы обьекты. По состоянию на вчера (11 ноября. - Ред.) готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" - 95%", - отметил министр.
По словам Криклия, в сервисной зоне смонтированы металлоконструкции зданий автовокзала, центра предоставления административных услуг (ЦНАП) и здания для отдыха водителей.
Также обустроены сети наружного водоснабжения и водоотведения, ведутся отделочные работы, началась меблировка помещений и работы по благоустройству территории.
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