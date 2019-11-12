Автовокзал, ЦНАП и здания отдыха водителей: Криклий рассказал о реконструкции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

12 ноября, 2019, 10:01

На админграницах с Крымом идет реконструкция контрольных пунктов въезда-выезда

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в facebook.

"Хронология строительства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Начали в начале октября, а уже 15 ноября будут сданы обьекты. По состоянию на вчера (11 ноября. - Ред.) готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" - 95%", - отметил министр.

По словам Криклия, в сервисной зоне смонтированы металлоконструкции зданий автовокзала, центра предоставления административных услуг (ЦНАП) и здания для отдыха водителей.

Также обустроены сети наружного водоснабжения и водоотведения, ведутся отделочные работы, началась меблировка помещений и работы по благоустройству территории.