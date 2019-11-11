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Espreso.tvОбществоВ ГБР нет производств в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба

В ГБР нет производств в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба


фото: rfe
Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследуют только действия власти

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующего введения военного положения", - написал Труба.

ГБР выясняет, умышленно ли руководство государства направило моряков в Керченский пролив, понимая, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения.

"Поэтому они (ГБР) назначают все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы", - пишет Труба.

Он призвал экс-президента Порошенко приобщиться к расследованию и пригласил его на допросы, но выразил сомнение, что он придет. "Потому что шоу на допросах нет".

"Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективные", - отметил Труба.

  • Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать заявленных 7 сентября 24 украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте" .

 

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