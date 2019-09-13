ГБР допрашивает освобожденных моряков по делу по заявлению Портнова, - адвокат
13 сентября, 2019, 18:01
Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать заявленных 7 сентября 24 украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте"
Об этом в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.
"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А. В", - написал он.
- Бывший народный депутат и активистка Татьяна Черновол заявила, что ГБР "лежит" под Портновым и возвращает Коломойскому ПриватБанк.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-