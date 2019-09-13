ГБР допрашивает освобожденных моряков по делу по заявлению Портнова, - адвокат

13 сентября, 2019, 18:01

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать заявленных 7 сентября 24 украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте"

Об этом в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А. В", - написал он.