Гончарук попросил Раду принять четыре законопроекта для "цивилизованного" запуска рынка земли

11 ноября, 2019, 11:55

Премьер-министр Украины Гончарук перечислил, какие 4 законопроекта должна принять Верховная Рада для цивилизованного запуска рынка земли

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV

По словам Гончарука, осталось три полноценных рабочих недели, за которые Верховная Рада может принимать законы. Поэтому важно подчеркнуть определенные приоритеты, которые правительство просило бы парламент также считать первоочередными.

"Прежде всего у нас есть пакет законопроектив, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от законопроекта, предлагающего отменить мораторий и ввести рынок земли, у нас есть минимум четыре законопроекта, которые также нуждаются в рассмотрении ", отметил премьер.

В частности, это проекты законов, которые предусматривают дерегуляции в земельных отношениях (№2194), систему прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю (№2195), урегулирование отношений и совершенствования процедур для противодействия рейдерству в сфере земельных отношений (№0858), национальную инфраструктуру геопространственных данных (№2370).

"Они никак сами по себе рынок не открывают, но важны, чтобы когда рынок будет запушен - он происходил цивилизованно", - добавил Гончарук.

Также по его словам, правительство уже начало работу по организации ортофотографирования территории Украины:

"В этом году планируется завершить съемку Львовской и Волынской областей, а в начале весны следующего года - всей территории Украины. Это обеспечит нам принципиально другого качества информацию, данные, чтобы организовать земельные отношения ", - пояснил премьер.