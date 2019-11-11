"Угроза национальной безопасности", - Забродский о доступе ГБР к документам Генштаба

11 ноября, 2019, 19:22

Решение Печерского суда о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований к документам Генерального штаба Министерства обороны Украины угрожает национальной безопасности государства

Об этом заявил депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, передает пресс-служба политсилы.

"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, возможно два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ ", - подчеркнул депутат.

Он сказал, что это опасно на фоне заявлений ведомства о невозможности обеспечения секретности.

"Это делается именно в то время, когда по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе ", - заявил Забродский.

Он подчеркнул, что "ЕС" считает, что есть риск попадания документа в России.

"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора", - подчеркнул нардеп.