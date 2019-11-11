"Рейтинг": Лукашенко - наиболее положительный зарубежный лидер для украинцев
Об этом говорится в соцопросе группы "Рейтинг" о зарубежных лидерах.
Лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.
К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.
К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.
К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.
К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.
К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.
К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.
Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путина: 71% относятся отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.
Справка об опросе. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019
- Согласно опросу Центра Разумкова, уровень доверия к Зеленскому снизился.
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