"Рейтинг": Лукашенко - наиболее положительный зарубежный лидер для украинцев

11 ноября, 2019, 19:43

Согласно результатам опроса, среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Об этом говорится в соцопросе группы "Рейтинг" о зарубежных лидерах.

Лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путина: 71% относятся отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Справка об опросе. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019