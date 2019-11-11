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Espreso.tvОбществоУровень доверия к Зеленскому снизился, - опрос

Уровень доверия к Зеленскому снизился, - опрос

Доверие падает не только к президенту, а и к премьеру и спикеру парламента

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Президенту Украины в начале ноября 2019 года доверяют 68,2% украинцев, не доверяют - 24,3%, баланс доверия составлял + 43,9%.

По данным опроса, положительным остается баланс доверия к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову (+ 21%), однако уровень также снизился на 5,8 пункта.

Баланс доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку ушел в минус - (-2,7%), в то время как месяц назад баланс был положительным (+ 6,1%)

По сравнению с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту несколько снизился.

Сравнение с предыдущими месяцами:

  • По данным опроса, который центр Разумкова провел в октябре, баланс доверия к Зеленскому составил + 48,4% .Тогда ему доверяли 70,5%, а не доверяли 22,1% украинцев.

  • Разумкову в октябре доверяли 54,1% опрошенных, а не доверяли 27,3%. Баланс доверия составлял 26,8%.

  • Гончаруку доверяли 36,4% опрошенных, а не доверяли -30,3%. Баланс доверия составлял 6,1%.

Кроме того, украинцы положительно относятся к Олегу Сенцову (баланс + 7,4%).

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