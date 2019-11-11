"Богдан - один из моторов отступления на Донбассе", - сокоординатор Движения сопротивления капитуляции

11 ноября, 2019, 16:37

Координатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов считает главу Офиса президента Андрея Богдана драйвером процессов, которые сейчас происходят на фронте

Об этом он рассказал в интервью изданию "Тексты" .

"Я думаю, что Богдан - это один из основных драйверов, моторов капитуляции. Он является одним из основных советников Зеленского. И он же является основным мостиком коммуникации между Зеленским, Коломойским и Портновым. Он находится в центре этой паутины", - сказал он.

Иванов отметил, что прямой коммуникации между властью и Движением не было и им нужен диалог.

"Именно с Движением сопротивления не было. Они собирали несколько совещаний в офисе президента, например, с известными блогерами, которых пытались убедить в своей правоте. Сейчас они пытаются формировать какой-то волонтерский совет. Но это совершенно не то, что нужно сегодня обществу. Нам нужен диалог, а его как раз нет, есть только монолог. К сожалению, Зеленский, очевидно, не понимает, что страна входит в очень турбулентный режим. И вместо того, чтобы поставить на паузу, понять, что происходит, он продолжает идти этим очень опасным путем ", - рассказал Иванов.

Он также добавил, что в ОП думают, что это одна какая-то сила, хотя это горизонтальный протест.

"Я вижу, что власть просто не понимает структуры протеста. Сначала они считали, что за этим всем стоит Порошенко, обзывали всех "порохоботамы". Затем состоялось вече, стало понятно, что в движении участвуют люди разных убеждений. И здесь к власти пришло что-то не то, их картина мира посыпалась. Но они еще не понимают структуры протеста. Они думают, что есть какая-то одна сила, один ум, это все планирует и пытается подставить им подножку. На самом деле протест очень горизонтальный, особенно в регионах, и даже если там снести один центр принятия решений - на его месте сразу возникнет куча других. Это как Майдан - можно было арестовать всех политиков - и это бы вообще никак не повлияло на Майдан ", - сказал координатор.

Он также считает, что у власти нет государственного мышления и Украины как государства для них нет.

"Это люди "постсовка". Для них мы - это просто параллельный мир. Они не могут понять, что происходит, почему люди выходят. Для них мир с Россией на непонятно на каких условиях - это нормально, у них нет государственного мышления, для них Украина как суверенное государство не существует ", - отметил Иванов.