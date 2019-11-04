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Espreso.tvОбществоВ "Движении сопротивлению капитуляции" озвучили ключевые тезисы мирного плана для Донбасса

В "Движении сопротивлению капитуляции" озвучили ключевые тезисы мирного плана для Донбасса

Батталов Алмаз Мубарякович

фото: lb.ua
"Украинская доктрина безопасности и мира" содержит пять ключевых моментов, касающихся мирного урегулирования и стратегических направлений обеспечения безопасности в Украине.

Об этом сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко на брифинге Стратегического совета "Движения Сопротивления Капитуляции", передает Еспресо.TV .

Речь идет о политических оценках, которые подводят к итогу, что обязательства согласно Минским договоренностям являются ничтожными, поскольку были заключены под давлением и РФ даже этого не выполняет, отметил Владимир Огрызко.

Кроме того, в документе говорится, что не может быть никаких преференций к тем или иным областям Украины, добавляет экс-глава МИД.

"У нас происходит реформа децентрализации и она проходит успешно, а значит все части украинского унитарного государства имеют одинаковые возможности и это будет касаться и освобожденных Донбасса и Крыма", - отметил он на брифинге.

"Украинская доктрина безопасности и мира" также содержит блок, касающийся обмена военнопленными и полного безоговорочного отвода всех вооруженных сил РФ в течение трех месяцев с оккупированных частей Донбасса.

"Речь идет и о том, что ОБСЕ в этом контексте должно сыграть ту роль, которую она наконец должна сыграть и фиксировать те вещи, которые на самом деле происходят", - добавил Огрызко.

  • Напомним, что "Движение сопротивления капитуляции" представил альтернативу "формуле Штайнмайера" в конце октября. Это доктрина, которая  является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины. Документ написали авторитетные украинские дипломаты.
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