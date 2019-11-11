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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине представили нового главу ОГА

На Кировоградщине представили нового главу ОГА

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению главы государства представил обществу Кировоградщины нового главу областной государственной администрации Андрея Балоня

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу заверить вас, что в полной мере понимаю, какие вызовы стоят передо мной и моей командой для того, чтобы Кировоградщина звучала по-другому, звучала по-новому, как того требует время. Понимаю и то, что самому мне не справиться, поэтому я готов к широкой публичной коммуникации с вами", - отметил глава облгосадминистрации.

Также он отметил, что вместе с командой будет продолжать в регионе важные реформы, которые начали президент и правительство во всех сферах общественной жизни.

Трофимов вручил главе Кировоградской облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успехов на новой должности. А также призвал общину и депутатов областного совета поддержать Балоня.

Андрей Балоня родился в 1982 году. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности "Правоведение", в 2017 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук.

В 2003-2015 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства внутренних дел Украины.

  • С 2017 до 2019 года был заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. Занимался предпринимательской деятельностью.
  • Указ о назначении Андрея Балоня президент Украины Владимир Зеленский подписал 8 ноября.
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