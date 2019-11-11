На Кировоградщине представили нового главу ОГА
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.
"Хочу заверить вас, что в полной мере понимаю, какие вызовы стоят передо мной и моей командой для того, чтобы Кировоградщина звучала по-другому, звучала по-новому, как того требует время. Понимаю и то, что самому мне не справиться, поэтому я готов к широкой публичной коммуникации с вами", - отметил глава облгосадминистрации.
Также он отметил, что вместе с командой будет продолжать в регионе важные реформы, которые начали президент и правительство во всех сферах общественной жизни.
Трофимов вручил главе Кировоградской облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успехов на новой должности. А также призвал общину и депутатов областного совета поддержать Балоня.
Андрей Балоня родился в 1982 году. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности "Правоведение", в 2017 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук.
В 2003-2015 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства внутренних дел Украины.
- С 2017 до 2019 года был заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. Занимался предпринимательской деятельностью.
- Указ о назначении Андрея Балоня президент Украины Владимир Зеленский подписал 8 ноября.
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