Глава Укрэнерго заявил о том, что его шантажируют информацией, которую обнародовал Шарий

11 ноября, 2019, 16:03

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о том, что обратился в милицию и передал все материалы, которые присылали ему с целью шантажа

Об этом пишет DT.UA.

"22 июня впервые получил сообщение от шантажистов по телефону и в телеграмм-каналах. Посылали файлы из документов, где есть мои личные данные, информацию, которая, по мнению тех, кто обращался, является якобы компроматом против меня. Мне предложили "решить вопрос" , иначе угрожали обнародовать материалы через СМИ. Поэтому я обратился в правоохранительные органы по этому поводу. Затем на канале блогера Анатолия Шария вышли два видеоролика, в которых показаны те же материалы, которыми меня шантажировали ", - рассказал Ковальчук.

Ранее Ковальчук заявил, что на деятельность "Укрэнерго" пытаются оказать влияние политики и игроки рынка.

"Укрэнерго" является оператором системы. Мы не можем себе позволить выполнять политические прихоти, какие-то команды или просьбы политических групп, представителей органов государственной власти и тем более субъектов рынка ", - подчеркнул он.