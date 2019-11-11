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Espreso.tvОбществоГБР начало третье досудебное следствие против Портнова

ГБР начало третье досудебное следствие против Портнова


фото: aportnov
Государственное бюро расследования открыло третье производство в отношении экс-заместителя администрации президента Януковича Андрея Портнова по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол

Об этом она написала в Facebook.

"После двух месяцев мучений и сомнений (хотя закон требует в течение 24 часов) ГБР наконец начало третье досудебное следствие против Портнова по моему заявлению", - отметила Черновол.

Следствие касается вмешательства в деятельность судебных органов.

Напомним, Государственное бюро расследований начало 2 досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова - о создании преступной организации для узурпации власти и злоупотребление служебным положением во времена президентства Януковича.

 

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