ГБР начало третье досудебное следствие против Портнова
11 ноября, 2019, 17:56
Государственное бюро расследования открыло третье производство в отношении экс-заместителя администрации президента Януковича Андрея Портнова по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол
Об этом она написала в Facebook.
"После двух месяцев мучений и сомнений (хотя закон требует в течение 24 часов) ГБР наконец начало третье досудебное следствие против Портнова по моему заявлению", - отметила Черновол.
Следствие касается вмешательства в деятельность судебных органов.
Напомним, Государственное бюро расследований начало 2 досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова - о создании преступной организации для узурпации власти и злоупотребление служебным положением во времена президентства Януковича.
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