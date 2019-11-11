ГБР начало третье досудебное следствие против Портнова

11 ноября, 2019, 17:56

Государственное бюро расследования открыло третье производство в отношении экс-заместителя администрации президента Януковича Андрея Портнова по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол

Об этом она написала в Facebook.

"После двух месяцев мучений и сомнений (хотя закон требует в течение 24 часов) ГБР наконец начало третье досудебное следствие против Портнова по моему заявлению", - отметила Черновол.

Следствие касается вмешательства в деятельность судебных органов.

Напомним, Государственное бюро расследований начало 2 досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова - о создании преступной организации для узурпации власти и злоупотребление служебным положением во времена президентства Януковича.