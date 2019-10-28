ГБР открыло два производства в отношении Портнова
Об этом сообщила бывшая народный депутат Татьяна Черновол в своем Facebook
По ее словам, первое заявление - о создании преступной организации для узурпации власти.
"Речь идет о финансировании и других услугах (в частности, "лояльности" судей), предоставленных Портновым Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе - назначение Андрея Богдана в Офис Президента", - пишет Черновол.
Другое заявление, отмечает Черновол, касалось злоупотребления служебным положением во времена президентства Януковича.
"Давление на суды Портновым на посту руководителя судоустройства АП с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры", - пишет Черновол.
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