Допрашивали относительно бойовика- "великомученника", который умер во время боев за Луганский аэропорт: Лапин рассказал детали допроса в СБУ

11 ноября, 2019, 16:00

Экс-нардепа Украины Игоря Лапина допрашивали в СБУ в качестве свидетеля по делу гибели граждан РФ под Луганским аэропортом

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

"Вышел с допроса в СБУ по делу гибели гражданина РФ под Луганским аэропортом. Речь идет об одном гражданине РФ, который был ранен во время этого боя, ему оказали медицинскую помощь и отправили в больницу города Счастье. Там после операции он умер, его похоронили ( не знаю, где). После этого неизвестно по чьему заявлению сделали эксгумацию тела и передали в ОРЛО. Думаю, что из него в РФ сделали великомученника ", - отметил Лапин.

Отмечается, что боевики прорывались через украинские позиции на двух авто, вели по украинским военным огонь, одно из тех авто было набито армейскими ящиками РФ, где были гранатометы "шмели", противопехотные средства поражения и стрелковое вооружение.

По словам экс-нардепа, погибший был представителем атамана Козицына "Донского казачьего войска".

"В этом уголовном производстве я фигурирую как свидетель, в том числе еще один мой боец. Перспектив у этого производства, кроме как потрепать нервы, нет. Мы воевали честно", - заверил Лапин.

Ранее ветеран АТО, экс-нардеп Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин заявил, что СБУ вызвала его на допрос относительно событий во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году.