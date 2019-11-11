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Espreso.tvОбществоЭкс-нардеп Лапин заявил о вызове на допрос в СБУ по "убиенным московским людям"

Экс-нардеп Лапин заявил о вызове на допрос в СБУ по "убиенным московским людям"

Ветеран АТО, экс-нардеп Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин заявил, что СБУ вызвала его на допрос по событиям во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году

Об этом Лапин сообщил в Facebook.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта лето 2014 осень 2019 Луцк", - написал Лапин.

Игорь Лапин участвовал в антитеррористической операции в Донбассе с июня 2014 Командовал 2-й штурмовой ротой "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" (в / ч ЧП В 0624), подчиненного ВСУ. Известный под позывным "Зола". Под его руководством был освобожден 8 населенных пунктов в Луганской области, в частности Счастье, Георгиевка, Лутугино, Успенка, Новосветловка и Хрящеватое.

Штурмовое подразделение "Золи" принимал участие в освобождении Красного Яра, а во время операции по освобождению Вергунское разъезда у Луганская уничтожил бойцов российского спецподразделения по борьбе с терроризмом "Гюрза" и часть группы коллаборанта Александра "Бэтмена" Беднова.

Операция по освобождению населенного пункта Георгиевка под руководством "Золи" определяется как прорыв блокады Луганского аэропорта.

После боя за Хрящеватое Лапин лечился в военном госпитале. В дальнейшем вернулся в зону АТО, находился на Луганской ТЭЦ, участвовал в обороне Счастье.

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