Апелляционный суд разрешил ликвидацию УПЦ КП

11 ноября, 2019, 16:34

Шестой апелляционный суд Киева 11 ноября принял решение о продлении ликвидации Киевской патриархии Украинской православной церкви

Об этом сообщает Религиозная правда.

"Ликвидация Патриархии Киевского Патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее глава - митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн (Яременко). Фактически сегодня судом было признано то, что владыка Филарет уже не действует руководителем Патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно ликвидатор Иоанн Черкасский ", - пояснил представитель Минкульта.

Суд решил отменить предыдущее постановление по обеспечению иска, то есть стал на сторону Министерства культуры и Православной Церкви Украины.

Как пояснили представители Минкульта в суде, ранее исками в Окружной админсуд об обеспечении иска юристы владыки Филарета "подвесили" дело по ликвидации УПЦ КП. Но сейчас все разблокирована и ничего не запрещает регистраторам министерства, после обращения ликвидатора - завершить процесс ликвидации. То есть сделать изменения в реестре - из "в процессе прекращения" на "прекращено".