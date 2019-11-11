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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд разрешил ликвидацию УПЦ КП

Апелляционный суд разрешил ликвидацию УПЦ КП


фото: bbc
Шестой апелляционный суд Киева 11 ноября принял решение о продлении ликвидации Киевской патриархии Украинской православной церкви

Об этом сообщает Религиозная правда.

"Ликвидация Патриархии Киевского Патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее глава - митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн (Яременко). Фактически сегодня судом было признано то, что владыка Филарет уже не действует руководителем Патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно ликвидатор Иоанн Черкасский ", - пояснил представитель Минкульта.

Суд решил отменить предыдущее постановление по обеспечению иска, то есть стал на сторону Министерства культуры и Православной Церкви Украины.

Как пояснили представители Минкульта в суде, ранее исками в Окружной админсуд об обеспечении иска юристы владыки Филарета "подвесили" дело по ликвидации УПЦ КП. Но сейчас все разблокирована и ничего не запрещает регистраторам министерства, после обращения ликвидатора - завершить процесс ликвидации. То есть сделать изменения в реестре - из "в процессе прекращения" на "прекращено".

  • Напомним, что соответствующее решение было принято на заседании 11 ноября. Заметим, что во время заседания сторонников владыки Филарета штурмовали здание суда, раструбили двери, мебель и подрались с правоохранителями.
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