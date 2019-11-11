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Espreso.tvОбществоСторонники Филарета штурмовали зал суда: от них забаррикадировались стульями. Видео

Сторонники Филарета штурмовали зал суда: от них забаррикадировались стульями. Видео

Во время заседания суда произошла стычка между представителями религиозной организации (УПЦ КП) и работниками суда

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской происходила схватка между представителями религиозной организации и работниками суда", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда.

Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ.

Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

Издание LB.ua сообщает, что сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве.

Отмечается, что с криками "Мы требуем правосудия" они разбили стекло входной двери, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви. Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Ранее УПЦ КП приглашала на понедельник, 11 ноября, на "мирную акцию" против ликвидации УПЦ КП:

"Приглашаем верующих и всех людей доброй воли, кому небезразлична судьба Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, принять участие в молении и мирной акции протеста против произвола судей и чиновников Министерства культуры Украины".

 

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