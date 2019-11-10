Источники в Офисе президента назвали дату встречи в "нормандском формате", - "Зеркало недели"
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Как сообщил собеседник издания, если такая встреча в эти даты не произойдет, то до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" вообще состоится когда-нибудь.
Как ожидается, на встрече должны быть обсуждены вопросы выполнения Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
В конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре. Он также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки", но не все на нее согласились.
Контактная группа по вопросам Украины на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского, что было одним из условий проведения саммита "нормандской четверки". 8 ноября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что иностранные дипломаты, посетив участки разведения в Золотом и Петровском, убедились, что Украина выполнила свои обязательства необходимые для встречи в "нормандском формате".
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые темы, которые будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.
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