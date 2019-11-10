В случае войны Калининград продержится два дня, а не две недели, - аналитики из Китая

10 ноября, 2019, 10:43

На самом деле, чтобы преодолеть сопротивление российской армии и взять под полный контроль Калининградскую область РФ (бывшая немецкая Восточная Пруссия), странам НАТО нужно гораздо меньше времени, чем, кажется

Об этом заявил китайский военный эксперт Ду Вен Лонг, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал EastDay .

"Это будет около двух дней", - отметил он и при этом добавил:

"Но после его удара, возможно, ситуация будет серьезной".

По словам Вен Лонга, в ответ Россия, вероятно, пойдет на вооруженную конфронтацию с Альянсом по всей территории Европы.