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Espreso.tvМирВ случае войны Калининград продержится два дня, а не две недели, - аналитики из Китая

В случае войны Калининград продержится два дня, а не две недели, - аналитики из Китая

На самом деле, чтобы преодолеть сопротивление российской армии и взять под полный контроль Калининградскую область РФ (бывшая немецкая Восточная Пруссия), странам НАТО нужно гораздо меньше времени, чем, кажется

Об этом заявил китайский военный эксперт Ду Вен Лонг, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал EastDay .

"Это будет около двух дней", - отметил он и при этом добавил:

"Но после его удара, возможно, ситуация будет серьезной".

По словам Вен Лонга, в ответ Россия, вероятно, пойдет на вооруженную конфронтацию с Альянсом по всей территории Европы.

  • Напомним, перед этим вашингтонская исследовательская организация Jamestown Foundation обнародовала подробный план боевых действий сил НАТО за Калининград и прилегающий к нему анклав, на что якобы нужно не более двух недель . Что касается действий России в ответ, то она, как предвидится, не пойдет на "большую войну".
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