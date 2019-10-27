В случае войны с Западом Калининград продержится лишь две недели, - Jamestown Foundation

27 октября, 2019, 07:18

Если Россия пойдет на открытую конфронтацию с блоком НАТО в Балтийском регионе и там начнутся боевые действия, Москва неизбежно потеряет Калининградскую область (оккупированная СССР бывшая Восточная Пруссия)

Об этом заявил американский неправительственный исследовательский центр Jamestown Foundation, передает Еспресо.TV.

Сильной стороной российского войска в Калининграде в докладе названа развитая противовоздушная и противоракетная оборона. Однако США и Польша могут успешно противопоставить этому усиленный контингент сухопутных войск.

Согласно расчетам фонда, союзникам понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление.

При этом миссия по материально-техническому обеспечению силь Альянса будет возложена на Германию.

Россия же, как отмечается в документе, будет вынуждена сдаться и не согласится на длительное "горячее" противостояние за контроль над Калининградской областью.