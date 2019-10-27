В случае войны с Западом Калининград продержится лишь две недели, - Jamestown Foundation
Об этом заявил американский неправительственный исследовательский центр Jamestown Foundation, передает Еспресо.TV.
Сильной стороной российского войска в Калининграде в докладе названа развитая противовоздушная и противоракетная оборона. Однако США и Польша могут успешно противопоставить этому усиленный контингент сухопутных войск.
Согласно расчетам фонда, союзникам понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление.
При этом миссия по материально-техническому обеспечению силь Альянса будет возложена на Германию.
Россия же, как отмечается в документе, будет вынуждена сдаться и не согласится на длительное "горячее" противостояние за контроль над Калининградской областью.
- В сентябре главнокомандующий ВВС США Джеффри Ли Харригян заявил, что в американских вооруженных сил есть план по уничтожению системы ПВО в Калининграде при возможном конфликте. Тогда он отмечал, что необходимые для этого маневры уже отрабатываются.
- Командование НАТО и официальная Варшава обеспокоены, что окончательная "интеграция" Беларуси и России означает готовность Кремль к преодолению нынешней географической изоляции Калиниградского анклава и прорыва туда через Сувалковский коридор на северо-востоке Польши.
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