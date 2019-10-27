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Espreso.tvМирВ случае войны с Западом Калининград продержится лишь две недели, - Jamestown Foundation

В случае войны с Западом Калининград продержится лишь две недели, - Jamestown Foundation

Если Россия пойдет на открытую конфронтацию с блоком НАТО в Балтийском регионе и там начнутся боевые действия, Москва неизбежно потеряет Калининградскую область (оккупированная СССР бывшая Восточная Пруссия)

Об этом заявил американский неправительственный исследовательский центр Jamestown Foundation, передает Еспресо.TV.

Сильной стороной российского войска в Калининграде в докладе названа развитая противовоздушная и противоракетная оборона. Однако США и Польша могут успешно противопоставить этому усиленный контингент сухопутных войск.

Согласно расчетам фонда, союзникам понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление.

При этом миссия по материально-техническому обеспечению силь Альянса будет возложена на Германию.

Россия же, как отмечается в документе, будет вынуждена сдаться и не согласится на длительное "горячее" противостояние за контроль над Калининградской областью.

  • В сентябре главнокомандующий ВВС США Джеффри Ли Харригян заявил, что в американских вооруженных сил  есть план по уничтожению системы ПВО в Калининграде при возможном конфликте. Тогда он отмечал, что необходимые для этого маневры уже отрабатываются.
  • Командование НАТО и официальная Варшава обеспокоены, что окончательная "интеграция" Беларуси и России означает готовность Кремль к преодолению нынешней географической изоляции Калиниградского анклава и прорыва туда через Сувалковский коридор на северо-востоке Польши.
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