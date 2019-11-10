Украина не вмешивалась в президентские выборы в США - Politico

10 ноября, 2019, 18:21

В Белом доме не нашли доказательств вмешательства Украины в президентских выборах в США в 2016 году

Об этом со ссылкой на Politico сообщает "Голос Америки".

Об этом говорится в показаниях бывшей советницы Белого дома Фионы Хилл а также директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, стенограммы которых были обнародованы комитетами Палаты представителей Конгресса США.

Ранее юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани говорил, что украинцы вступили в сговор с Демократическим национальным комитетом США для того, чтобы поддержать тогдашнюю кандидатку в президенты США Хиллари Клинтон. В то же время американская разведка установила, что Россия проводила скрытую кампанию в США во время выборов, чтобы повлиять на общественное мнение американцев а также пыталась вмешаться в избирательный инфраструктуры США.

Виндман заявил, что обвинения против Украины не имеют фактических оснований.

"Честно говоря, я не знаю ни одного авторитетного подтверждения заявлений о вмешательстве Украины", - сказал Виндман.

Хилл заявила, что заявления о том, что правительство Украины проводило действия, чтобы помешать выборам, является фикцией и призвала конгрессменов уделять больше внимания намерениям русских перед выборами 2020 года.

"Я хотела бы донести до вас, что нас должны очень беспокоить намерения россиян на 2020 год. Также любая информация, которую они могут предоставить, чтобы отвлечь наше внимание от того, что они сделали, или планируют сделать, является для них полезной", - сказала Гилл.