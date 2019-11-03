Манафорт пытался "подставить" Украину в деле о взломе сервера Демократической партии

3 ноября, 2019, 14:31

Бывший руководитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продвигал идею об ответственности Украины, а не России, в деле о взломе сервера Демократической партии в 2016 году

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пол Манафорт еще летом 2016 года выдвинул идею об ответственности Украины, а не России, за взлом сервера руководящего органа Демократической партии. Документы, обнародованные 2 ноября, свидетельствуют, что заместитель руководителя кампании Год Гейтс рассказал ФБР об этой теории Пола Манафорта. Это произошло во время интервью, проведенного в рамках расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Министерство юстиции опубликовало 500 страниц выдержек из интервью, электронных писем и других документов, связанных с докладом Мюллера. Это произошло после решения суда по искам, поданным американскими средствами информации - BuzzFeed News и CNN.

Новая информация свидетельствует, что люди в команде Трампа и вокруг нее настаивали на ошибочной теории о роли Украины в утечке документов Демократической партии гораздо раньше, чем считалось.