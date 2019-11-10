"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины
10 ноября, 2019, 08:01
Сегодня, в 14-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает в Харькове киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Для команд это уже четвертая встреча в нынешнем сезоне. В матче за Суперкубок Украины сильнее оказалось "Динамо" - 2:1. "Шахтер" взял реванш в премьер-лиге и победил в Киеве со счетом 2:1. Последний матч 1/8 финала Кубка Украины был за киевлянами, они победили соперника со счетом 2:1.
Чемпионат Украины, 14-й тур
10 ноября
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 16:55
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
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