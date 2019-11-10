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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины

"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня, в 14-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает в Харькове киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Для команд это уже четвертая встреча в нынешнем сезоне. В матче за Суперкубок Украины сильнее оказалось "Динамо" - 2:1. "Шахтер" взял реванш в премьер-лиге и победил в Киеве со счетом 2:1. Последний матч 1/8 финала Кубка Украины был за киевлянами, они победили соперника со счетом 2:1.

Чемпионат Украины, 14-й тур

10 ноября

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 16:55

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

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