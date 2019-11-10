"Слуга народа" готовит законопроект об отзыве депутатов-мажоритарщиков

10 ноября, 2019, 15:28

Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект об отзыве депутатов-мажоритарщиков из-за недоверия избирателей

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Он на стадии наработки концепта. Мы обсуждаем возможность отзыва депутата-мажоритарщика в связи с выражением недоверия со стороны избирателей", - сказал Арахамия.

Он привел пример Польши, где любой человек, утверждающий, что голосовал за определенного депутата и не доверяет ему, может начать сбор подписей о недоверии.

"Затем должен быть существенный процент людей, которые поддерживают этот вопрос и дальше какая-то процедура отзыва. Но сейчас идут консультации с юристами - конституционно это вообще, или неконституционно. Потому что будут напрасные усилия, если мы что-то выработаем, проголосуем, а потом Конституционный суд это вернет как неконституционные нормы", - пояснил Арахамия.

По его словам, пока нет сейчас никаких дедлайнов по наработке этого законопроекту.