Министр обороны Загороднюк хочет отменить обязательный призыв в армию
10 ноября, 2019, 22:49
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что поставил целью отменить обязательный призыв в армию
Об этом он заявил в эфире "ТСН.Тиждень", сообщает УНИАН.
"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, подготовленной, оснащенной. И - главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе по лучших людей", - сказал Загороднюк.
- Напомним, 24 сентября министр обороны Загороднюк заявил, что в Украине не исключают отказа от солдат срочной службы в условиях войны на Донбассе.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы