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Espreso.tvОбществоМинистр обороны Загороднюк хочет отменить обязательный призыв в армию

Министр обороны Загороднюк хочет отменить обязательный призыв в армию


фото: pravda.com.ua
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что поставил целью отменить обязательный призыв в армию

Об этом он заявил в эфире "ТСН.Тиждень", сообщает УНИАН.

"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, подготовленной, оснащенной. И - главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе по лучших людей", - сказал Загороднюк.

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