Министр обороны Загороднюк не исключает отказ от призыва

24 сентября, 2019, 10:35

В Украине не исключают отказ от солдат срочной службы в условиях войны на Донбассе

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью BBC.

"Я думаю, что это реально (отказаться от срочников, когда на Донбассе конфликт, - Ред.). Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно что касается тех зон, где у нас ООС, там мы видим только контрактников", - рассказал министр.

По словам Загороднюка, система построения ВС не имеет базироваться на срочников:

"Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов".

Он пояснил, что на вопрос о сроках полного перехода на контрактную армию смогут ответить до конца 2019 года:

"На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать, надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации со сферой безопасности", - добавил Загороднюк.