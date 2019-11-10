Корниенко рассказал, когда могут состояться местные выборы

10 ноября, 2019, 15:48

Новоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы могут пройти до осени 2020 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы стоим на том, что местные выборы должны закончить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они состоятся раньше", - сказал Александр Корниенко.

По его словам, пока не стоит цель провести местные выборы как можно быстрее, они могут произойти, как весной, так и летом 2020 года.

"Возможно, это будет летом, возможно, в конце весны, но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что ее нужно доделать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Следует закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - пояснил Корниенко.