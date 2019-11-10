Британскую Консервативную партию спонсировали россияне, - Sunday Times
Об этом со ссылкой на Sunday Times сообщает "Радио Свобода".
Имена девяти бизнесменов из России фигурируют в докладе о российских угрозах для британской демократии, публикацию которого отложило правительство Бориса Джонсона, вызвав резкую критику оппозиции.
Речь идет о спонсорах властной Консервативной партии Великобритании.
Некоторые из упомянутых в докладе россиян, как утверждается, поддерживают теплые отношения с премьер-министром Борисом Джонсоном. Среди них Александр Темерко, директор британской компании Aquind Limited, бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС. В течение последних семи лет Темерко пожертвовал консерваторам более 1 млн фунтов.
Он покинул Россию вскоре после экспроприации активов ЮКОСа в 2005 году, впоследствии получил британское гражданство.
В докладе также говорится о банкире Александре Лебедеве. Его сын Евгений является владельцем компании, которая выпускает газету London Evening Standard. В апреле 2018 года Евгений Лебедев, как утверждается, приглашал Джонсона на вечеринки в дом семьи Лебедевых недалеко от города Перуджа в Италии. Джонсон тогда был министром иностранных дел.
В докладе упомянута также жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина - Любовь Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в прошлом году более 450 тыс. фунтов.
Из публикации Sunday Times непонятно, сделаны ли в докладе какие-то выводы из того факта, что ряд российских граждан, живущих в Великобритании, финансируют консерваторов.
Также неизвестно, говорится в докладе о том, что Россия вмешивалась в выборы в Великобритании и в референдум по Brexit.
- Напомним, 7 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в ситуации с отравлением в Солсбери поддерживал президента России Владимира Путина.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы