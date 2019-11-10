Британскую Консервативную партию спонсировали россияне, - Sunday Times

10 ноября, 2019, 20:08

Консервативную партию Великобритании спонсировали девять российских бизнесменов

Об этом со ссылкой на Sunday Times сообщает "Радио Свобода".

Имена девяти бизнесменов из России фигурируют в докладе о российских угрозах для британской демократии, публикацию которого отложило правительство Бориса Джонсона, вызвав резкую критику оппозиции.

Речь идет о спонсорах властной Консервативной партии Великобритании.

Некоторые из упомянутых в докладе россиян, как утверждается, поддерживают теплые отношения с премьер-министром Борисом Джонсоном. Среди них Александр Темерко, директор британской компании Aquind Limited, бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС. В течение последних семи лет Темерко пожертвовал консерваторам более 1 млн фунтов.

Он покинул Россию вскоре после экспроприации активов ЮКОСа в 2005 году, впоследствии получил британское гражданство.

В докладе также говорится о банкире Александре Лебедеве. Его сын Евгений является владельцем компании, которая выпускает газету London Evening Standard. В апреле 2018 года Евгений Лебедев, как утверждается, приглашал Джонсона на вечеринки в дом семьи Лебедевых недалеко от города Перуджа в Италии. Джонсон тогда был министром иностранных дел.

В докладе упомянута также жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина - Любовь Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в прошлом году более 450 тыс. фунтов.

Из публикации Sunday Times непонятно, сделаны ли в докладе какие-то выводы из того факта, что ряд российских граждан, живущих в Великобритании, финансируют консерваторов.

Также неизвестно, говорится в докладе о том, что Россия вмешивалась в выборы в Великобритании и в референдум по Brexit.