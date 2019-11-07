Великобритания: Джонсон обвинил лидера лейбористов в поддержке Путина
7 ноября, 2019, 10:54
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в ситуации с отравлением в Солсбери поддерживал президента России Владимира Путина
Об этом сообщает The Guardian.
"Будьте с нами и с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять с гордо поднятой головой. Или же идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, которые встали на сторону Путина, когда Россия организовала отравление на улицах Солсбери", - заявил Джонсон.
Джонсон заверил, что если избиратели встанут на сторону его партии, то Brexit будет реализован, а в случае победы лейбористов 2020 год будет напоминать "шоу ужасов".
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампанию консерваторов со сравнения лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с Иосифом Сталиным.
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