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Espreso.tvОбществоВ Кропивницкому водитель снял с междугородной рейса больного ветерана ООС-АТЕ, считая его нетрезвым

В Кропивницкому водитель снял с междугородной рейса больного ветерана ООС-АТЕ, считая его нетрезвым

6 ноября 2019 участника боевых действий с Кировоградщины, которого из областной больницы направили на обследование в центр эндокринологии в Киев, водитель высадил из автобуса

При этом он заявил, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Gречка .

Событие произошло на автовокзале №1 в Кропивницкому.

На место событий вызвали полицию, но пока правоохранители разбирались в ситуации, автобус уехал, забрав билет.

"Мало того, что военный заплатил 350 гривен - полную стоимость билета - он был морально подавлен. Обратился ко мне. Оказалось, что он имел повышенный ацетон, поэтому его и направили на обследование", - говорит руководитель коммунального учреждения "Областной ресурсный центр по вопросам помощи участникам АТО, ВПО "Виктор Колинько.

Сейчас этим случаем занимаются представители центра.

 

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