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Espreso.tvМирУкраинская ракета вывела на орбиту американский космический корабль. ВИДЕО

Украинская ракета вывела на орбиту американский космический корабль. ВИДЕО


фото: twitter
В США запустили на Международную космическую станцию корабль с помощью ракеты, которая частично спроектирована и изготовлена в Украине

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Космический корабль частной компании должен доставить на МКС несколько тонн грузов. Его вывели на орбиту с помощью ракеты, частично спроектированной и изготовленной в Днепре.

Корабль производства компании Northrop Grumman, запущенный с космического центра NASA в штате Вирджиния, как ожидается, прибудет на МКС 4 ноября.

Среди его грузов - оборудование для ремонта важного детектора частиц, магнитного альфа-спектрометра, расположенного на внешней поверхности станции и с 2011 года работает для поиска темной материи и антиматерии.

Нынешний корабль типа Cygnus носит имя Алана Бина, американского астронавта, который 1969 стал четвертым человеком на Луне и умер в 2018 году.

Это был уже 12-й успешный запуск корабля Cygnus с 2013 года.

Ракета Antares, которая выводит его в космос, является совместной разработкой компании Northrop Grumman и украинского КБ "Южное" с Днепра, наполнение ее первой ступени производит днепровское предприятие "Южмаш".

 

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