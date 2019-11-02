Украинская ракета вывела на орбиту американский космический корабль. ВИДЕО
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Космический корабль частной компании должен доставить на МКС несколько тонн грузов. Его вывели на орбиту с помощью ракеты, частично спроектированной и изготовленной в Днепре.
Корабль производства компании Northrop Grumman, запущенный с космического центра NASA в штате Вирджиния, как ожидается, прибудет на МКС 4 ноября.
Среди его грузов - оборудование для ремонта важного детектора частиц, магнитного альфа-спектрометра, расположенного на внешней поверхности станции и с 2011 года работает для поиска темной материи и антиматерии.
Нынешний корабль типа Cygnus носит имя Алана Бина, американского астронавта, который 1969 стал четвертым человеком на Луне и умер в 2018 году.
Это был уже 12-й успешный запуск корабля Cygnus с 2013 года.
Ракета Antares, которая выводит его в космос, является совместной разработкой компании Northrop Grumman и украинского КБ "Южное" с Днепра, наполнение ее первой ступени производит днепровское предприятие "Южмаш".
Gorgeous launch of our NG-12 #Antares rocket carrying the SS Alan Bean #Cygnus to the @Space_Station this morning! #NorthropGrumman pic.twitter.com/cBcILaHoSx- Northrop Grumman (@northropgrumman) November 2, 2019
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