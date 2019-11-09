В Австралии после спарринга умер боксер, победивший рак

9 ноября, 2019, 16:47

В Австралии после спарринга умер боксер Дуайт Ричи, который в детстве победил онкологическое заболевание

Об этом сообщает BoxingScene.

Австралийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Дуайт Ричи умер во время спарринг-сессии.

27-летний Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафи готовиться к реваншу с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.

Во время спарринга Ричи пропустил удар в живот, после чего повернулся спиной к сопернику, ушел в угол и упал, так и не приходя в сознание.

В раннем детстве у Ричи дважды был диагностирован рак, но ему удалось его победить.