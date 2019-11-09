В Австралии после спарринга умер боксер, победивший рак
9 ноября, 2019, 16:47
В Австралии после спарринга умер боксер Дуайт Ричи, который в детстве победил онкологическое заболевание
Об этом сообщает BoxingScene.
Австралийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Дуайт Ричи умер во время спарринг-сессии.
27-летний Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафи готовиться к реваншу с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.
Во время спарринга Ричи пропустил удар в живот, после чего повернулся спиной к сопернику, ушел в угол и упал, так и не приходя в сознание.
В раннем детстве у Ричи дважды был диагностирован рак, но ему удалось его победить.
- Напомним, 17 октября умер 27-летний американский боксер Патрик Дэй, который находился в коме после поединка в андеркарте боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы