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Espreso.tvСпортВ Австралии после спарринга умер боксер, победивший рак

В Австралии после спарринга умер боксер, победивший рак


фото: boxingscene
В Австралии после спарринга умер боксер Дуайт Ричи, который в детстве победил онкологическое заболевание

Об этом сообщает BoxingScene.

Австралийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Дуайт Ричи умер во время спарринг-сессии.

27-летний Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафи готовиться к реваншу с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.

Во время спарринга Ричи пропустил удар в живот, после чего повернулся спиной к сопернику, ушел в угол и упал, так и не приходя в сознание.

В раннем детстве у Ричи дважды был диагностирован рак, но ему удалось его победить.

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