9 ноября, 2019, 08:06

О хорошо известном зрителям "Еспресо" коте Апельмоне теперь можно узнать из Свободной энциклопедии

На ресурсе появилась посвященная ему отдельная страница .

Материал начинается такими словами:

"Апельмон, также" главный синоптик Украины "(родился 27 июля 2006) - кот, звезда интернета, воспитанник и любимец семьи синоптика Натальи Диденко".

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Как известно, кот Апельмон известен благодаря украинскому метеорологу, телеведущей и блогеру Наталье Диденко, ведущей из Апельмоном ежедневные прогнозы погоды на телеканале Еспресо.TV , регулярно публикует фотографии кота и комментарии по его поведения на своей странице в Facebook, а также ведет отдельную фейсбук - и инстаграм -страницу Апельмона.