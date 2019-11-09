У главного кота-синоптика Украины Апельмона появилась страница в Википедии
9 ноября, 2019, 08:06
О хорошо известном зрителям "Еспресо" коте Апельмоне теперь можно узнать из Свободной энциклопедии
На ресурсе появилась посвященная ему отдельная страница .
Материал начинается такими словами:
"Апельмон, также" главный синоптик Украины "(родился 27 июля 2006) - кот, звезда интернета, воспитанник и любимец семьи синоптика Натальи Диденко".
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Как известно, кот Апельмон известен благодаря украинскому метеорологу, телеведущей и блогеру Наталье Диденко, ведущей из Апельмоном ежедневные прогнозы погоды на телеканале Еспресо.TV , регулярно публикует фотографии кота и комментарии по его поведения на своей странице в Facebook, а также ведет отдельную фейсбук - и инстаграм -страницу Апельмона.
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