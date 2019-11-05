На грани отставки: у Ярмоленко в "Вест Хэме" может измениться тренер
5 ноября, 2019, 12:51
Главный тренер английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, чилиец Мануэль Пеллегрини оказался на грани увольнения
Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, в лондонском клубе недовольны работой чилийского тренера. В последних матчах "Вест Хэм" потерял много очков и опустился на тринадцатое место в чемпионате Англии. В 11 турах команда Пеллегрини набрала лишь 13 очков.
Имена потенциальных кандидатов на пост нового главного тренера "Вест Хэма" пока не называются.
66-летний Мануэль Пеллегрини тренирует "Вест Хэм" с лета 2018 года. Также он возглавлял английский "Манчестер Сити", испанские "Вильярреал", "Реал", "Малагу" и аргентинский "Ривер Плейт".
Напомним, 2 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Ньюкаслу".
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